Manchester City vince in casa Chelsea, ora a -5 da Arsenal

(ANSA) – LONDRA, 06 GEN – Colpo in trasferta del Manchester

City, che nel posticipo di Premier League è andato a vincere per

1-0 a Stamford Bridge, sul campo del Chelsea. Il gol decisivo è

stato segnato da Mahrez, perfettamente servito da Grealish, al

18 della ripresa. Non bene Haaland, ma alla fine i Citizens

hanno vinto lo stesso e ora sono a -5 dalla capolista Arsenal.

Le due squadre si ritroveranno domenica, questa volta nello

stadio del City, per la sfida valida per il terzo turno di FA

Cup. (ANSA).



—

