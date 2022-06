Manchester United in ritardo sul mercato, De Jong è l’obiettivo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Il Manchester United è in ritardo sul

mercato rispetto ad altri grandi club della Premier League. Il

Manchester City ha già presentato l’attaccante Erling Haaland e

il Liverpool l’attaccante Darwin Núñez, sostituto di Sadio Mané.

Intanto, lo United saluta giocatori di alto livello come Paul

Pogba: per il momento, gli obiettivi che il nuovo allenatore

Erik Ten Hag ha proposto per riportare lo storico club

nell’élite del calcio europeo non sono ancora arrivato. Uno di

loro è Frenkie de Jong, il centrocampista olandese del Barcelona

che l’ex allenatore dell’Ajax ha lanciato alla ribalta

internazionale quando allenava proprio i ‘Lancieri’ di

Amsterdam. (ANSA).



