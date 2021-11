Manchester United, per panchina in arrivo tedesco Rangnick

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Il Manchester United ha scelto Ralf

Rangnick come nuovo allenatore. Lo scrive il sito della Bbc,

secondo cui il tecnico tedesco sarà l’erede di Ole Gunnar

Solskjaer, esonerato il 20 novembre. Per la testata inglese,

Rangnick dovrà aspettare ancora qualche giorno, in attesa di

avere il permesso di lavoro nel Regno Unito: domenica, per la

partita contro il Chelsea, sulla panchina dello United si

siederà ancora il tecnico ad interim Micheal Carrick.

“Rangnick ha colpito nel segno durante una conversazione

iniziale con i dirigenti dello United all’inizio di questa

settimana”, scrive ancora la Bbc. L’allenatore tedesco, in

passato, era stato vicinissimo al Milan e accostato alla Roma.

Rangnick dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno con

la possibilità di una conferma per la prossima stagione, a

seconda dei risultati. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte