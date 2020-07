Manchester United, Smalling resta a Roma fino a inizio agosto

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Chris Smalling rimarrà alla Roma “fino al termine della stagione italiana, e quindi la prima settimana di agosto”. Idem per Alexis Sanchez all’Inter. Con una nota sul sito dl club, il Manchester United fa chiarezza sul futuro a breve scadenza dei suoi due giocatori ceduti in prestito in Italia, con contratto scaduto il 30 giugno.

In pratica, il prolungamento del prestito per poco più di un mese significa che i Red Devils tolgono i due calciatori ad altrettanti potenziali rivali nella fase finale di Europa League, a cui lo United è praticamente già qualificato dopo il 5-0 in Austria sul campo del Lask Linz. Le sfide in gara unica degli ottavi, che si giocheranno il 5 o 6 agosto, potranno quindi vedere in campo Smalling e Sanchez in giallorosso e nerazzurro, contro Siviglia e Getafe rispettivamente, poi i due torneranno a Manchester. (ANSA).



