Mancini, 6 esordienti? Ho giovani bravi e li faccio giocare

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Abbiamo sofferto all’inizio, ma i

miei sono stati bravi, giocando una partita alla pari con una

grande nazionale”. Così, ‘a caldo’ dai microfoni di RaiSport, il

ct azzurro Roberto Mancini dopo l’1-1 di Bologna con la

Germania.

Oggi Mancini ha fatto esordire in Nazionale ben sei ragazzi: è

un messaggio per i club che non fanno giocare i giovani

italiani? “Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra, ci sono

giovani bravi e io li faccio giocare – risponde Mancini -. Oggi,

come ho detto, sono stati bravi perché non era facile: la

Germania è una delle squadre più forti. Il risultato non cambia

nulla, la strada è lunghissima”. (ANSA).



