Mancini ancora in quarantena, è un’Italia bellissima

(ANSA) – FIRENZE, 16 NOV – “E’ un’Italia bellissima”: Roberto

Mancini applaude gli azzurri, ma ancora a distanza. Il ct della

nazionale resta infatti anche oggi, dopo l’esito degli ultimi

test, in quarantena nella sua casa di Roma per la positivita’ al

Coronavirus. A questo punto la sua presenza sulla panchina a

Sarajevo contro la Bosnia, mercoledì, è piu’ che improbabile. Ma

nella notte Mancini ha twittato un messaggio dopo la vittoria

sulla Polonia. “Una grande prestazione di squadra – il suo

commento – Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità.

Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai

Mondiali2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco Evani e a

tutto lo staff di una bellissima Nazionale” (ANSA).



—

