Mancini ‘club inglesi? Penso andare a Mondiale e vincerlo’

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – “Un accordo verbale con un club di

Premier League? Non è vero. Il mio obiettivo è quello di

arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo”. Così il ct della

Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, alla

presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI a Roma.

“Nonostante le cose non siano andate benissimo nel girone,

dobbiamo accettarle, rimboccarci le maniche e ripartire – ha

proseguito Mancini -. Abbiamo ancora delle possibilità: certo,

non è stato un sorteggio bellissimo ma siamo campioni europei e

possiamo andare a vincere la prima partita per poi giocarci la

finale del playoff”. (ANSA).



