Mancini, delusione troppo grande per parlare del mio futuro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “Come a luglio è stata la cose più

bella accadutami a livello personale questa è la più grande

delusione. Stasera è successa una cosa incredibile. Non dovevamo

esserci, La partita abbiamo fatto di tutto per vincerla, ma

certe gare sono così….” Lo ha detto il ct dell’Italia, Roberto

Mancini, dopo l’eliminazione con la Macedonia. “Il gol al 90′

sembra fosse stato apposta. Non so cosa dire. Mi spiace molto

per i giocatori. Il mio futuro? La delusione è troppo grande per

parlarne. Comunque sono sicuro che la squadra ne abbia uno

grande”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte