Mancini, Inter-Juve non sarà decisiva

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – “Inter-Juve penso che sarà una bella

partita e non sarà decisiva. La Juve che insegue deve cercare di

vincere ma la gara sarà aperta a ogni risultato”, lo ha detto il

Ct della Nazionale, Roberto Mancini, al Premio Giuseppe

Colalucci presso il circolo Antico Tiro a Volo di Roma.

Poi sul momento dei bianconeri ha aggiunto: “La Juve si sta

riprendendo, ora è importante fare risultato per recuperare”. Su

Simone Inzaghi, invece, prende tempo: “E’ arrivato da tre mesi,

ha bisogno di ambientarsi. L’Inter deve vincere tutte le partite

e non è scontato che ciò accada”. Sugli italiani in campo

domenica sera ha concluso: “Mi danno sempre soddisfazione ma

credo siano troppo pochi rispetto a quello che gli italiani

possono fare. Locatelli e Barella? Hanno in mano il loro futuro

e saranno importanti per le loro squadre e per la nazionale.

Importante giochino a questi livelli”. (ANSA).



