Mancini, Italia riparta anche grazie a spinta sport italiano

(ANSA) – ROMA, 01 OTT – “È stata un’estate meravigliosa a

livello sportivo, l’Italia difficilmente sbaglia e noi siamo

stati davvero felici per aver riempito di gioia tutti gli

italiani. All’Italia auguro di tornare alla normalità, che i

giovani tornino a scuola e che il Paese riparta alla grande

anche grazie alla spinta dello sport di questa estate”. Lo dice

il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini intervenuto al

forum ‘Rinascita Italia: The Young Hope – La scuola Fino a Prova

Contraria’, in corso ieri e oggi a Roma.

Ricordando le imprese degli azzurri negli altri sport, il ct

azzurro ha aggiunto: “Alle Olimpiadi di Tokyo mi hanno

emozionato i cento metri, il salto in alto, la staffetta, dove

abbiamo sempre avuto grandi difficoltà. Vederle vincere così è

stata una grande emozione, ma al pari delle altre medaglie e

della pallavolo campione d’Europa con le due nazionali”. (ANSA).



