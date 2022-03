Mancini: “Rimpianti? Ci saranno fino a dicembre”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – “I ragazzi hanno fatto bene, sono

stati bravi, è stato bello vedere la reazione: sono cresciuti, è

la prima volta che giocavano insieme, sono giovani, serve tempo.

Non era semplice, nonostante la gara non valesse molto.

Rimpianti? Quelli ci saranno fino a dicembre”. Roberto Mancini

riparte dal successo contro la Turchia: nella sua Italia, dopo

l’eliminazione dai mondiali, il ct azzurro ha visto il piglio

per guardare avanti. “Anche se non siamo in una situazione

semplice – le parole ai microfoni della Rai – la reazione c’è

stata. Una gara inutile ai fini di quello che valeva, però se

uno le cose le deve fare deve farle bene”. (ANSA).



—

