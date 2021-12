Mani e piedi legati, uomo ucciso a Roma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Il corpo di un operaio egiziano di 48

anni, scomparso il 12 dicembre scorso, è stato trovato in serata

in un’intercapedine vicino all’abitazione da lui occupata

abusivamente nel complesso delle case popolari di via Morandi, a

Roma. La vittima aveva mani e piedi legati. Lo scrivono alcuni

quotidiani.

Indagano per omicidio i Carabinieri della Compagnia di

Montesacro. Il 48enne, che non aveva precedenti, viveva

nell’appartamento con suo fratello e due connazionali. (ANSA).



