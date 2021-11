Manifestazione ‘No Pass’ a Bologna, disagi al traffico

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 27 NOV – L’ormai tradizionale

manifestazione ‘No Pass’ del sabato pomeriggio oggi a Bologna si

è spostata fuori dal centro, visto il divieto disposto qualche

giorno fa dalla Prefettura, creando comunque disagi al traffico,

in particolare lungo i viali intorno ai Giardini Margherita. La

protesta è stata infatti organizzata all’interno del principale

parco cittadino, dove fin dalla mattinata si sono radunati

gruppi di studenti universitari contrari al Green pass,

raggiunti più tardi da altri gruppi e movimenti.

Dopo una serie di comizi, nel tardo pomeriggio i

manifestanti, divenuti alcune centinaia, sono partiti in corteo

con cartelli e striscioni, sfilando prima all’interno del parco

e poi invadendo i viali di circonvallazione. Qui la

manifestazione, vigilata dalle forze dell’ordine, ha bloccato

per alcuni minuti il traffico. Prima e durante la protesta si

sono sentite contestazioni verbali, da parte di altri giovani

che erano in strada e nei giardini e non condividevano le

ragioni dei ‘No Pass’. (ANSA).



