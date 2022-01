‘Manita’ Borussia a Friburgo, va a -3 dal Bayern

Condividi l'articolo

(ANSA) – FRIBURGO IN BRISGOVIA, 14 GEN – Il Borussia

Dortmund apre nel migliore dei modi il programma della 19/a

giornata della Bundesliga, andando a vincere per 5-1 sul campo

del Friburgo quarto in classifica e portandosi per il momento a

-3 dal Bayern Monaco (43 punti contro 40), che devono affrontare

il Colonia.

I protagonisti del match di questa sera sono Thomas Meunier,

autore di una doppietta in mezzora, e il solito Erling Haaland,

anche lui a segno due volte, in chiusura di primo tempo e a metà

ripresa. Di Dahoud il gol del 5-1 dei gialloneri, mentre per il

Friburgo a segnare il punto del momentaneo 1-3 è stato

Demirovic. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte