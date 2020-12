Mank, la sceneggiatura contestata di Quarto potere

CITIZEN KANE (QUARTO POTERE), uno dei film più importanti della storia del cinema, ha i suoi segreti.

Dietro il suo racconto di solitudine e ricchezza, c’è una storia vera e altrettanto metafisica che contrappone un uomo pieno di fascino e alcool come lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e un genio allora giovanissimo, Orson Welles, che avrebbe co-sceneggiato con lui quel capolavoro, ma lo ha fatto davvero? Questo l’interrogativo di MANK di David Fincher, ora su Netflix e già con uno sguardo agli Oscar, che mentre racconta in bianco e nero (la fotografia è di Erik Messerschmidt) la Hollywood degli anni Trenta e l’America in piena crisi economica, mostra anche, allo stesso tempo, lo scatto di orgoglio di Mankiewicz che di fronte a un’opera scritta su commissione, decide solo alla fine di volerla firmare nonostante un indispettito Welles. Da qui poi anche la beffa di un Oscar condiviso: quello appunto per la sceneggiatura a CITIZEN KANE (unica statuetta presa da questo capolavoro che correva per ben nove categorie e anche unico riconoscimento dell’Academy ad Orson Welles).

Ma chi era Herman J. Mankiewicz (interpretato da un Gary Oldman da Oscar)? Critico di Broadway per il New York Times e il New Yorker prima di approdare ad Hollywood nel 1926 divenendo uno degli sceneggiatori più pagati prima alla Paramount e poi alla MGM, era a fine carriera conosciuto nell’ambiente più per il suo alcolismo che per le sue capacità letterarie.

Orson Welles (Tom Burke) , invece, nel 1939, a soli 24 anni, aveva conquistato tutto il conquistabile e firmato un accordo per scrivere, dirigere e produrre un film a sua scelta con RKO Pictures. Welles puntò allora a fare un’opera ispirata al Tycoon ultra miliardario William Randolph Hearst, personaggio che Mankiewicz aveva conosciuto in più di un’occasione e poteva descrivere meglio di ogni altro.

Una scrittura comunque difficile quella di CITIZEN KANE, fatta a un certo punto dal solo Mankiewicz con una gamba rotta e con l’aiuto sistematico dell’alcol a sostegno della sua arte.

Ma alla fine lo scrittore che aveva inizialmente rinunciato ad ogni credito – almeno nella versione sposata da Fincher e da alcuni storici del cinema come Pauline Kael – venne inserito come co-sceneggiatore, non senza problemi.

Basti pensare che né Mankiewicz né Welles furono presenti alla cerimonia degli Oscar per ricevere la statuetta.

Da allora gli storici del cinema sono divisi: c’è chi tende a dire che Welles, che aveva come abitudine di mettere mano alle sceneggiature mille volte, lo aveva sicuramente fatto anche con CITIZEN KANE ed era stato dunque generoso verso Mankiewicz e chi sostiene il contrario.

È invece chiaro da che parte stia Fincher che non mostra, almeno in questo film costruito proprio come CITIZEN KANE tra flashback e flash forward, troppa simpatia verso Welles.

Stupenda, infine, la citazione di George Bernard Show fatta dal raffinato Mankiewicz su cosa sia davvero Hollywood: “È quello che Dio avrebbe costruito se avesse avuto i soldi”.

