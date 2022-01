Manoscritti Bassani donati al Comune di Ferrara

Condividi l'articolo

(ANSA) – FERRARA, 25 GEN – Nuova donazione al Comune di

Ferrara del patrimonio di Giorgio Bassani. Tra i beni che

saranno ceduti, per volontà della curatrice del Centro Studi

Bassaniani, la sua compagna Portia Prebys, anche la stampa del

manoscritto (data 28 luglio e 15 ottobre 1958) del Gattopardo di

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con le correzioni in originale di

Bassani, timbrato in originale dall’ufficio tecnico di

Feltrinelli, oltre a una serie di manoscritti, tra cui

l’originale del libro di poesie ‘Epitaffio’, un quaderno di

componimenti di circa 40 pagine, le ultime correzioni fatte su

propria bozza de “La lunga notte del ’43”. Prebys lascia anche

una scultura, con dedica, di Pomodoro (autore anche della tomba

di Bassani nel cimitero israelitico di Ferrara), un tavolo

dell’800, un armadio e diversi libri della collezione del

celebre autore ferrarese. Giunge così a compimento un percorso

avviato nel 2016 dall’ex sindaco Tiziano Tagliani, con due

donazioni effettuate da Prebys, tra cui si contano cinquemila

articoli, in 18 lingue, dal 1935, alcuni mobili, i manoscritti

de ‘Gli occhiali d’oro’, de ‘L’Airone’, duemila foto, tutte

catalogate, pregevoli vedute romane di Piranesi.

“Giorgio Bassani è uno dei più importanti scrittori e poeti

del Novecento italiano. La sua vita, con i tanti contributi alla

cultura italiana, alla bellezza e alla conservazione di questa

bellezza, attraverso Italia Nostra, merita di essere ricordata

da tutti – dice Prebys – Ecco perché ho creato il Centro Studi

Bassaniani a Ferrara assieme al Comune”. “Il valore di questa

donazione – sottolinea l’assessore alla cultura Marco Gulinelli

– è incommensurabile. Bassani è il cuore del ‘900 ferrarese e

italiano, autore senza tempo che abbiamo celebrato a Parigi,

all’Istituto di cultura italiana, e che continueremo a celebrare

anche in occasione dei sessant’anni, che ricorrono proprio nel

2022, dell’uscita della prima edizione de ‘Il giardino dei Finzi

Contini”. (ANSA).



