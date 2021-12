Condividi l'articolo

“Il Governo sottopone alla presidenza il testo di un emendamento”, che “include le modifiche approvate dalla Commissione e su cui intende porre la questione di fiducia”: lo ha detto il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d’Incà, intervenuto in Aula al Senato e preannunciando l’intenzione del governo di porre la questione di fiducia. La seduta è sospesa per 30 minuti, per consentire alla presidenza di Palazzo Madama di esaminare il testo.

