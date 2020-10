Manovra: ipotesi Cdm venerdì per il via libera a Dpb

Una riunione del Consiglio dei ministri potrebbe svolgersi venerdì sera per il varo del Dpb, il Documento programmatico di bilancio che disegna le linee guida della manovra e deve essere inviato a Bruxelles entro la metà del mese. Lo si apprende da fonti di governo.

Lo stesso Cdm potrebbe dare anche il via libera alla manovra: lo scorso anno il governo ha varato nello stesso Cdm sia il Dpb che l’articolato della legge di bilancio e così potrebbe essere quest’anno ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Giovedì e venerdì Conte sarà impegnato a Bruxelles per il Consiglio europeo quindi la riunione del Cdm si svolgerebbe al suo ritorno. Una convocazione ufficiale ancora non c’è.



