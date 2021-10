Manovra: si tratta sulle pensioni, ipotesi transizione più lunga

Condividi l'articolo









Allungare la fase transitoria per traghettare il sistema previdenziale oltre Quota 100. E’ questa, secondo quanto si apprende da più fonti di maggioranza e governo, una delle ipotesi sul tavolo della trattativa sulle pensioni in vista della manovra. Il governo ha proposto una transizione di 2 anni con Quota 102 nel 2022 e quota 104 nel 2023 ma ci sarebbe un pressing per ammorbidire ulteriorimente quello che nel Dpb viene definito “graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario”. La ricerca di una mediazione deve tenere conto però del limite delle risorse che attualmente ammontano a circa 1,5 miliardi in tre anni.

