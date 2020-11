Manovra: Upb, struttura indefinita,mancano dettagli Recovery

In un quadro “di forte incertezza” e tenendo conto delle difficoltà di mettere a punto politiche di rilancio in questa fase, “la struttura della politica di bilancio risulta parzialmente indefinita”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, in audizione sulla manovra. La legge di bilancio è sostanzialmente divisa in tre: interventi ancora emergenziali, misure strutturali e indicazioni “di larga massima” sull’utilizzo dei fondi Ue, a cui si aggiungono misure microsettoriali. Proprio sull’utilizzo dei fondi del Recovery non sono però riportati dettagli e questo rende anche difficile valutare il forte impatto della retroazione fiscale previsto dal governo per i prossimi anni. Secondo l’Upb, le stime dell’esecutivo sulla retroazione sono anzi “alquanto ottimistiche”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte