Manovra, voto di fiducia domani dalle 20.30. E Meloni gela i gufi

Il governo ha posto la fiducia sul testo della manovra economica nell’aula della Camera, l’iter parlamentare ripartirà tra 24 ore con le votazioni. Per domani alle 20.30 è previsto il voto di fiducia alla Camera: le dichiarazioni di voto si svolgeranno a partire dalle 19. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Al termine si riunirà il Consiglio dei ministri per la nota di variazioni al bilancio cui seguiranno le dichiarazioni di voto e il voto finale al provvedimento, previsto verso le 6 del mattino del 24 dicembre, vigilia di Natale. A quel punto la manovra sarà inviata al Senato per l’ultimo e definitivo passaggio parlamentare.

I tempi sono serrati ma Giorgia Meloni lo aveva promesso: il governo avrebbe lavorato notte e giorno per questa manovra e così sta facendo. Il voto finale in Senato è previsto tra il 27 e il 28 dicembre, in tempo per festeggiare con tranquillità il giorno di Capodanno. Dopo una nuova giornata scandita da numerosi stop in aula, il ritorno in Commissione, dispute animate tra maggioranza e opposizioni, nel tardo pomeriggio la Commissione Bilancio della Camera ha dato via libera alle modifiche al testo della manovra richieste dalla Ragioneria dello Stato.

Giorgia Meloni si è detta soddisfatta della manovra di Bilancio, nonostante le difficoltà con le quali è stata preparata. L’insediamento del governo a fine ottobre non ha facilitato il lavoro dell’esecutivo, costretto a una corsa a perdifiato senza pause per arrivare il tempo al traguardo. Ma ogni promessa per Giorgia Meloni sembra dover essere rispettata e così è stato anche questa volta. “Non ci sarà l’esercizio provvisorio“, aveva detto il premier. Tanti i gufi che tifavano al contrario, quindi contro il bene dell’Italia. Ma Giorgia Meloni, ancora una volta, ha avuto ragione. “ Rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questa maggioranza e di questo governo come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto su di noi sta loro tornando indietro come un boomerang “, ha detto quest’oggi Giorgia Meloni durante il consueto saluto con gli eletti di FdI, prima di partire per l’Iraq. Qui, porterà il saluto delle istituzioni ai soldati impegnati lontani da casa anche sotto Natale.

