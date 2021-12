Manovra:Valente, garantire docenti educazione fisica in primaria

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – “La norma che introduce insegnanti di

educazione fisica specializzati nella scuola primaria è stata

inserita in legge di Bilancio. Nonostante le rassicurazioni del

Governo, però, non è affatto certo che si possa raggiungere

l’obiettivo senza copertura economica”. Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in

commissione Cultura. “Ecco perché ho presentato alla Manovra un

ordine del giorno – aggiunge – approvato, che ha impegnato il

Governo a garantire il regolare e tempestivo inserimento di

queste figure professionali in tutte le classi quarte e quinte a

partire dal prossimo anno scolastico. Continuiamo a mantenere

alta l’attenzione sull’educazione fisica a scuola”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte