Manuel Agnelli voce di ‘Tutankhamon. L’ultima mostra’

Ha la voce narrante di Manuel Agnelli – vincitore del David di Donatello per la migliore canzone originale con la sua La profondità degli abissi, brano inserito nella colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros – il documentario ‘Tutankhamon. L’ultima mostra’, diretto da Ernesto Pagano e prodotto da Laboratoriorosso e Nexo Digital, distribuito come uscita evento al cinema solo dal 9 all’11 maggio, in occasione dei cento anni dalla scoperta della tomba del Faraone che ha rivoluzionato la storia dell’archeologia.

Gli spettatori potranno rivivere sul grande schermo quei momenti unici e seguire in esclusiva lo spostamento di 150 oggetti del tesoro di Tutankhamon per la più grande mostra internazionale mai dedicata al Faraone, che il fotografo Sandro Vannini ha seguito in esclusiva mondiale: l’ultima mostra in assoluto dedicata al tesoro perché per volere del governo egiziano ora questo patrimonio immenso diverrà inamovibile e potrà essere visitato solo nella sua sede del Cairo. A guidare lo spettatore attraverso la scoperta, la voce di Manuel Agnelli, sin da giovanissimo appassionato di Antico Egitto e rimasto folgorato dalla visita della tomba di Tutankhamon nel 1996.

