Maradona: Ancelotti commosso in campo, non trattiene lacrime

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – La commozione sul volto, poi le

lacrime non più trattenute. Carlo Ancelotti non ce l’ha fatta a

nascondere le proprie emozioni durante il minuto di silenzio in

onore di Diego Maradona prima del match di Premier tra il suo

Everton e il Leeds, guidato dall’argentino Marcelo Bielsa che a

sua volta è apparso commosso.

La partita non è poi finita bene per il tecnico italiano, con

i Toffies battuti 1-0 per una rete di Raphinha a 11′ dal fischio

finale. L’Everton ha incassato così la quarta sconfitta in

Premier nelle ultime cinque giornate, scivolando nelle posizioni

di rincalzo dopo un inizio di campionato molto promettente.

(ANSA).



