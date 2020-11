Maradona: Gattuso “con sondaggio a Napoli batte San Gennaro”

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “L’aria era diversa già ieri, qui

Diego non è stato un campione che ha vinto solo gli scudetti, è

l’orgoglio di questa città che ha potuto vedere il giocatore più

forte. Che non era solo un calciatore, era uno che ci metteva la

faccia. Ha fatto sognare un popolo intero. Non so se qui è più

importante Diego o San Gennaro, ma se facciamo un sondaggio

vince Diego…”. Rino Gattuso racconta l’emozione con cui il suo

Napoli è sceso in campo nel giorno dell’addio a Diego Armando

Maradona. “Noi abbiamo il dovere di lavorare e guardare avanti –

ha aggiunto il tecnico dei partenopei a Sky dopo il successo per

2-0 sul Rijeka -, in città se ne parlerà ancora per tanto tempo.

Rispetteremo Maradona sempre sperando di potergli dedicare

qualcosa di importante, di vincere qualcosa”. (ANSA).



—

