(ANSA) – ROMA, 25 NOV – “Sul web vedevo spesso la mia foto

con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre

dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare

vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO”. Così sul suo

profilo twitter Lapo Elkann ricorda Diego Armando Maradona. “Mi

manchi già Leggenda dal cuore d’ORO. Sei e rimarrai il mio n1.

#Eterno10″ (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte