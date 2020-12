Maradona: Steve Hodge, maglia ‘mano de Dios’ non in vendita

(ANSA-AFP) – ROMA, 01 DIC – La maglia che Maradona indossò

durante Argentina e Inghilterra ai mondiali del 1986 in Messico

non è in vendita. “È nelle mie mani da 34 anni e ha un grande

valore sentimentale”. A dirlo alla Bbc è Steve Hodge,

centrocampista inglese che scambiò la sua maglia con quella di

Diego. La maglia è ora esposta al National Football Museum di

Manchester. Hodge ha detto di essere stato sommerso da richieste

sulla maglietta negli ultimi giorni e ha dissipato le voci che

stava cercando una somma a sette cifre per venderla. “L’ho avuta

per 34 anni e non ho mai provato a venderla – ha detto alla BBC

Hodge – Ha un incredibile valore sentimentale. Ho avuto persone

che bussavano alla mia porta ininterrottamente e il telefono

squilla costantemente. Ho sentito dire che volevo un milione o

due milioni e che la sto vendendo per soldi. Tutto ciò è

irrispettoso e totalmente sbagliato. Non è in vendita”.

(ANSA-AFP).



