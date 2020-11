Maradona: Zico, con lui grande amicizia e nessuna rivalità

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – In serie A Arthur Antunes Coimbra

(per tutti Zico) e Diego Maradona hanno condiviso la stagione

1984-’85. Ed il brasiliano, allora stella dell’Udinese, parlando

a Sky ha fatto un tuffo nei ricordi. “Tanta gente voleva

instaurare una rivalità tra me, Maradona o Platini, anche per

via dell’antagonismo tra Brasile e Argentina, ma io non mi sono

mai preoccupato di questa cosa – ha detto – Io credo che ognuno

di noi ha quello che merita”.

L’ultima partita di Zico in bianconero fu proprio contro il

Napoli di Maradona. E l’argentino segnò il gol del definitivo

2-2 con un tocco di mano. Il brasiliano si lamentò

dell’arbitraggio in un’intervista post partita che gli costò

cara. “Ho subito quattro partite di squalifica in

quell’occasione, è stata la mia ultima partita in Italia – ha

ricordato l’ex trequartista – È difficile che un guardalinee dal

lato destro non veda che lui tocca con il pugno per fare gol,

sembrava un grande campione di pallavolo. Successivamente

scherzai tanto con Maradona sull’episodio. ‘Ti sei allenato bene

per fare la ‘mano de dios’ al Mondiale in Messico’ gli dissi”.

Zico ha raccontato un altro aneddoto su El Pibe per spiegare

il loro rapporto: “Ho avuto una grande amicizia con lui, è stato

sempre troppo generoso con le parole e con i fatti. Io organizzo

una partita di beneficenza alla fine dell’anno e il secondo anno

Diego è venuto e ha dato prova di grande generosità. Dopo il

match l’ho portato a casa mia per fare una cena. Ad un certo

punto, mentre io ero assente, mio figlio gli ha fatto vedere i

trofei che avevo conquistato in carriera e lui si è emozionato

tanto. Veniva da un momento difficile. Non so se i suoi trofei

li aveva ancora, li aveva regalati o cos’altro. Quella sera ha

dato un forte abbraccio a mio figlio e gli ha detto ‘ricordati

per sempre che questo è quello che tuo padre ha regalato a te e

a gli altri figli’. Lui piangeva, è stato un momento

indimenticabile e di generosità verso mio figlio”. (ANSA).



—

