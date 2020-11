Maradona: Zidane, tutti volevano essere come lui

(ANSA) – MILANO, 25 NOV – “La notizia della scomparsa di

Maradona è stata molto triste, non solo per il mondo del calcio

ma per il mondo intero. Ricordo soprattutto il Mondiale del

1986, avevo 14 anni. È stato un giocatore unico. Il mio idolo

era Francescoli, ma volevamo tutti imitare Maradona. Ho avuto la

fortuna di potergli dire che era fantastico”.

Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha voluto

ricordare Diego Armando Maradona, nel dopo partita della sfida

contro l’Inter. (ANSA).



