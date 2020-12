Maradona:De Laurentiis,dolore ma poi riapparso con sua forza

(ANSA) – NAPOLI, 05 DIC – “È stata una settimana densissima

di emozioni. Non nascondo che quando mi è stato mandato il

messaggio che Maradona era venuto meno sono rimasto attonito,

addolorato di fronte a un mito che per un attimo scompare e poi

riappare con tutta la sua prepotente personalità e forza”. Lo ha

detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso

dell’inaugurazione della Cumana in Piazzale Tecchio che è stata

intitolata a Maradona e alla storia del Napoli. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte