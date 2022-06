Maran è il nuovo allenatore del Pisa

Condividi l'articolo

(ANSA) – PISA, 23 GIU – Rolando Maran, ex tecnico di Cagliari

e Genoa in serie A, è il nuovo allenatore del Pisa. Lo ha

annunciato il club in serata con una nota sul proprio sito

internet. Il tecnico dovrebbe avere firmato un contratto

biennale anche se la società nerazzurra non lo ha specificato.

Il club toscano, dunque, dopo avere sfiorato la promozione in

serie A, sfumata nella finale contro il Monza, ha deciso di

ripartire da Maran dopo l’esonero, le scorse settimane, di Luca

D’Angelo, legato ai nerazzurri da un altro anno di contratto,

per affidare all’ex tecnico genoano la squadra e riprovare a

conquistare la massima serie. “Il Pisa – ha scritto il club

nella nota ufficiale – comunica che, a partire dall’1 luglio,

l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra sarà

affidato a Rolando Maran. Dopo una lunga carriera da calciatore

il futuro tecnico nerazzurro, classe 1963, ha intrapreso con

successo quella da allenatore collezionando risultati importanti

e traguardi prestigiosi. Nel suo curriculum esperienze a

Cittadella, Brescia, Bari, Triestina, Vicenza, Varese, Catania,

Chievo, Cagliari e Genoa per un totale di oltre 600 panchine da

professionista, di cui quasi la metà vissute da protagonista

nella massima serie”. (ANSA).



