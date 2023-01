Marcegaglia chiude l’acquisizione da Outokumpu

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 GEN – Il gruppo Marcegaglia ha chiuso oggi

l’operazione, annunciata lo scorso luglio, di acquisto del 100%

di tutte le principali società della divisione prodotti lunghi

in acciaio inossidabile della multinazionale finlandese

Outokumpu.

Oggetto dell’operazione da 228 milioni di euro – ricorda la

società – cinque impianti distribuiti tra Europa e Stati Uniti,

inclusa un’acciaieria a forno elettrico per acciai speciali a

Sheffield (UK), dove si trovano l’impianto di laminazione di

vergelle e l’impianto di produzione di barre. A questi, si

aggiungono l’impianto per la produzione di barre a Richburg

(USA); l’impianto di laminazione a caldo di vergelle e

l’impianto di produzione di fili trafilati a Fagersta (Svezia).

Unità che hanno chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di

quasi 1 miliardo e 300 milioni di euro e che contano circa 650

dipendenti.

“È la più grande operazione di acquisizione fatta finora nella

nostra storia,

un’operazione che ci consente di realizzare importanti sinergie

industriali e di proseguire nel percorso di sviluppo di prodotti

sempre più sostenibili e competitivi”, commentano Antonio ed

Emma Marcegaglia, rispettivamente presidente e vicepresidente

del gruppo di famiglia: “Con questa acquisizione rafforziamo

ulteriormente il nostro business nel mercato dei piani e

irrobustiamo il nostro portafoglio di acciai inossidabili con i

prodotti lunghi, un mercato in cui avevano una piccola presenza

e nel quale invece ora, in Europa, diventiamo un player

significativo. E poi, chiudiamo un cerchio, coronando il sogno

di nostro padre Steno che ambiva a investire nella produzione

primaria di acciaio”. (ANSA).



—

