Marchisio e Chiellini di nuovo compagni, nasce Mate

(ANSA) – TORINO, 14 SET – Claudio Marchisio e Giorgio

Chiellini di nuovo insieme: non più in campo, ma con Mate. E’ “l’agenzia di comunicazione dei campioni”, la communication web

agency che vuole diventare un punto di riferimento nel mondo del

marketing e della comunicazione sportiva e corporate e che

unisce le agenzie SportSuite e Ideasuite, attive dal 2014.

“Non è stato facile causa lockdown, ma ora vogliamo crescere:

lavorano e collaborano con noi oltre venti ragazzi, siamo attivi

non solo nel calcio e nello sport ma anche nello spettacolo”

hanno detto in coro i due campioni della Juve di ieri e di oggi

insieme ad Alessandro Veroli, CEO di Mate. “Lavoriamo a 360

gradi, 365 giorni all’anno e 24 ore su 24: ci occupiamo non solo

della comunicazione sui social, così da rasserenare gli atleti e

permettere loro di dedicarsi completamente alla loro attività,

ma anche di relazione con gli sponsor e con le società” ha

aggiunto il Principino dalla sede della web agency, in corso

Vinzaglio a Torino.

“La conoscenza con Marchisio è stata importante per entrare

nel progetto, lanciare Mate in questa fase è un segnale di

fiducia verso una ripartenza cui crediamo tutti fortemente” ha

aggiunto Chiellini. “Ci proponiamo alle aziende di tutti i

settori merceologici come un attore affidabile, dinamico e

orientato al risultato” la presentazione di Veroli. E il nome

Mate da cosa nasce? “Vuol dire compagno, ma abbiamo anche

giocato sulla M di ‘Marchisio’ e la pronuncia di 8 in inglese,

come il mio numero di maglia – svela l’ex centrocampista – ora è

entrato con noi anche Douglas Costa: e per i sudamericani, il

mate è una delle bevande preferite”. (ANSA).



