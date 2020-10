Maria De Filippi, Costanzo scherza ‘al mio funerale devi venì’

(ANSA) – ROMA, 11 OTT – ”Lo sai che a me ai funerali non piace andare…’ dice Maria De Filippi a Maurizio Costanzo quando lui giocando accenna al suo di funerale e lui risponde sicuro: ”Ma lì ci devi venì per forza”. Lo racconta la stessa Maria De Filippi oggi ospite di Mara Venier a Domenica in.

Racconta anche Maria di quando la madre chiamò Costanzo per chiedere le sue intenzioni nei confronti della figlia, e allora andarono a trovare i genitori a Pavia e lui li conquistò senza farli parlare, anche se non erano tanto favorevoli, soprattutto il padre: ”Perchè era molto cattolico e Maurizio era sposato e divorziato, il matrimonio in chiesa non ci sarebbe stato – racconta ancora Maria a Mara – poi per la differenza di età’.

Maurizio fu paravento come al solito lo intervistò senza farlo parlare e tornammo a Roma felici e contenti”. (ANSA).



