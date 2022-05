Marin a Roma da Draghi, pranzo con Letta-Conte

Condividi l'articolo

Sarà a Roma oggi la premier finlandese Sanna Marin proprio nel giorno in cui Helsinki e in contemporanea Stoccolma hanno inviato la candidatura per l’ingresso nella Nato. La giovane leader socialdemocratica incontrerà alle 11.30 il premier Mario Draghi, convinto sostenitore dell’ingresso dei due Paesi scandinavi nell’Alleanza Atlantica.

E poi vedrà a pranzo Enrico Letta e Giuseppe Conte, schierati su fronti opposti rispetto all’invio di armi a Kiev ma entrambi favorevoli alla richiesta dei due Paesi baltici che si sentono minacciati da Mosca.

