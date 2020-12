Marino: “Mi auguro si risolva il rebus Gomez”

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – “Credo che in questo momento sia

centrale l’Atalanta”: Cosi’ il dg del club bergamasco, Umberto

Marino, dribbla la polemica Gasperini-Gomez, a SkySport, a

margine della partita con la Juve a Torino. “Se è un rebus

risolvibile? Ce lo auguriamo: io sono sempre positivo e metto

sempre l’Atalanta al centro di tutto”, ha aggiunto, chiedendo di

riportare l’attenzione sulle prestazioni della squadra.

“Soprattutto dobbiamo analizzare le ultime due partite, la

vittoria contro la Fiorentina ci permette di essere aggrappati

al ‘cluster’ delle squadre più importanti che stanno lottando

per lo scudetto e per le posizioni della Champions e il

risultato storico della vittoria contro l’Ajax, nonché il

sorteggio contro il Real Madrid”, ha concluso il dg. “Sono stati

giorni vissuti per noi in maniera vorticosa, ma con grande

soddisfazione dobbiamo ricordare questo e soprattutto la

grandissima professionalità di chi sta in panchina e di chi sta

in campo, che ha dato veramente tutto per questa maglia” (ANSA).



