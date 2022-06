Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GIU – MARIO CAPANNA, EVO. LA MAGIA

DELL’ULIVO E DELL’OLIO (Inschibboleth Edizioni, pp.146, 11

euro). Racconti, avventure, ma anche poesie, testimonianze,

informazioni storiche, vignette e fotografie d’epoca: c’è tutto

questo nel libro “Evo”, elogio della straordinaria magia

dell’ulivo e dell’olio scritto da Mario Capanna per

Inschibboleth Edizioni. Il volume è strutturato come una sorta

di piccolo ma denso reportage, per raccontare la relazione

intensa e poetica che lega l’autore alla Natura e alle sue

incredibili potenzialità. Nelle pagine del libro, trovano spazio

i dettagli dell’attività di cura dell’oliveto e produzione di

olio svolta dall’autore nel suo terreno in Umbria, ma anche le

proprietà salutari di questo alimento antichissimo alla base

della nostra dieta mediterranea accanto ad aneddoti e curiosità

legati alla vita contadina. Come scrive Massimo Donà nella

prefazione, “Per Mario l’uliveto è esso stesso un Maestro; che

può insegnarci moltissimo. Che ci sorprende in continuazione

(rendendo possibile un vero e proprio esercizio filosofico – non

v’è filosofia, infatti, se non a partire da una esperienza di “meraviglia”), con le sue messe in scena e i suoi imprevisti.

Magari ad opera di alcune formiche e di una coccinella. Che ci

mostrano, ancora una volta, che la vita è lotta”. (ANSA).



