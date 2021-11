Marito difende Amanda Knox da parole Rudy Guede

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 29 NOV – “Dare una piattaforma e

amplificare le bugie di Rudy Guede, che senza dubbio ha ucciso

Meredith Kercher, è crudele per Amanda e per la famiglia

Kercher. Tutto per pochi clic. Vergogna”. Con queste parole il

marito di Amanda Knox, Christopher Robinson, ha commentato le

affermazioni di, Rudy Guede, che ha appena terminato di scontare

una condanna a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Mredith

Kercher, al quotidiano britannico The Sun.

“Il tribunale mi ha condannato per complicità nell’omicidio

perché c’era lì il mio Dna, ma i documenti (processuali) dicono

che vi erano altre persone e che non sono stato io a infliggere

le ferite mortali”, ha spiegato Rudy. E alla domanda se si

riferisse a Knox e Raffaele Sollecito ha risposto: “Voglio dire

solo che lei dovrebbe leggere i documenti. Come ho già detto

affermano che c’erano altri e che non ho inflitto le ferite. Io

conosco la verità e anche lei la sa”, ha aggiunto, riferendosi

ad Amanda. (ANSA).



