Marketing e comunicazione, con sport di base si può

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Marketing sociale ed etico nello

sport. Questi i temi al centro del dibattito organizzato on line

dall’US Acli, Ente di promozione riconosciuto dal Coni

nell’ambito di `Fare Reteï. All’incontro, moderato dal capo

della redazione sportiva dell’ANSA, Piercarlo Presutti, hanno

partecipato Carlo Giannetto (docente di marketing

dell’Università degli Studi di Messina), Damiano Lembo (n.1

dell’US Acli), Giovanni Valentini (Direttore Commerciale Figc),

ed Enrico Varriale (Vice direttore Rai Sport).”Dal punto di

vista dell’immagine – le parole di Valentini – la scommessa di

Gravina di `internizzareï tutta l’area commerciale e ricavi è

stata una scommessa vinta sul campo, con un incoming maggiore

del 50% rispetto al quadriennio precedente con 20 nuove

aziende”. Tra i connubi più riusciti della rinascita delle

nazionali azzurre c’è quello che lega la Figc alla Rai: “Fin dal

mondiale femminile del 2019 – ricorda Varriale – con le azzurre

che fecero davvero breccia, Rai Uno chiese di trasmettere

Italia-Brasile con oltre 6 milioni di spettatori e quasi il 30%

di share, roba pari al Festival di Sanremo. Dal 2019 in poi non

siamo mai scesi sotto il 23% di share con la nazionale di

Mancini, 6,6 milioni di spettatori solo con la Bosnia”. I numeri

dell’industria sportiva li ha ricordati il professor Giannetto: “In Italia nello sport lavorano circa 120 mila persone e 40 mila

imprese per un fatturato di 14 miliardi di euro. Oggi il

marketing applicato nello sport è sicuramente una risorsa”.

“Serve un cambio di mentalità su questo tema – ha rilevato il

presidente dell’Us Acli Lembo – perché sempre di più si avverte

la necessità di nuove forme di comunicazione e marketing”. (ANSA).



