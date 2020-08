Marlu’ Gioielli. alla piazza virtuale a quella reale, a Cattolica tre giorni di live music con gli idol teen italiani  

Con Marlù Gioelli e #cattolica arrivano nella Regina dell’Adriatico suoni e spettacoli della pink week più amata di ogni estate. In Piazza Primo Maggio tre serate (7/8/9 agosto) di musica live e non solo. Sul palco 8 idol teen: Riki Marcuzzo, Emma Muscat e AstolSespo e Rosalba, Random, Ras & Calle, Margherita Principi, Rayan Seventeen17.

Tre show nel segno del nuovo marchio/messaggio di Marlù Gioilelli: TimeToBeCarful

Cattolica, 6 agosto 2020 – È il nuovo modo di fare spettacolo, di trasportare il pubblico dalle piazze virtuali dei social media a quelle reali con palcoscenico, luci, amplificatori, cantanti, musicisti, ballerini, tutti in carne e ossa. I protagonisti sono influencers, Instagrammers e Youtubers, seguiti ogni giorno sul web da milioni di giovani e adolescenti. Passione, spesso, condivisa anche da genitori, sorelle e fratelli più grandi della GenZ.

È quanto va in scena questo fine settimana (da venerdì 7 a domenica 9 agosto) nel cuore di Cattolica, Piazza Prima Maggio, con tre show del cartellone estivo di #cattolica, il palinsesto di musica, spettacoli, teatro estivi, che in quest’occasione si sposa con le centinaia d’eventi in programma in Romagna per l’edizione 2020 della Notte Rosa. (Inizio concerti sempre ore 21.00).

Tre serate organizzate e presentate da Andrea Prada e la sua WOW Eventi, con il sostegno e la partecipazione del brand del gioiello per tutti delle sorelle Fabbri, Marlù e la collaborazione dell’amministrazione cittadina. Si comincia venerdì con il talk/music show della coppia di Instagrammer, 2,1 milioni di follower, Sespo e Rosalba. La sera successiva arriva la voce emergente della Riviera, Random. La sua ultima canzone, “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, è arrivata nella top10 di Spotify, e nella top10 di ITunes. A dividere il palco anche Ras & Calle, Margherita Principi, Rayan Seventeen17 e Daniel. Gran finale della Pink Week 2020 il Marlù Live Show di domenica. Protagoniste le voci di Riki Marcuzzo, uno dei 24 big in gara all’ultimo Sanremo e quelle di Emma Muscat e Astol, con il loro nuovo singolo: “Sangria”.

I Concerti sono alcuni dei nuovi capitoli di #ENJOYCATTOLICA, l’innovativo percorso di comunicazione e narrazione della regina, destinato a fare diventare la città destinazione preferita degli Influencers, Tik Tokers e Youtubers, più seguiti dai giovani.

“Nei nostri spettacoli di luglio abbiamo osservato che, con i nuovi comportamenti post Covid-19, i nuclei familiari si muovono insieme per qualche giorno di vacanza. Genitori, figli adolescenti o più grandicelli, scelgono insieme un’unica destinazione in grado di soddisfare le esigenze di ognuno di loro. Le nostre serate piacciono a GenZ, Millenials e anche agli adulti – spiega Andrea Prada – senza dimenticare che gli spettacoli si svolgono in piena sicurezza. Anche per gli show del Capodanno dell’estate, non ci sono prenotazioni e apriremo l’arena un’ora prima degli show. Obbligo di mascherina in entra e uscita, posti solo a sedere, staff che accompagna e distanzia il pubblico, colonnine e dispenser di igienizzanti TimeToBeCareful offerti da Marlù a libera disposizione del pubblico”.

Un concetto ripreso anche da Marta Fabbri, direttore marketing e comunicazione di Marlù Gioielli: Con i nostri igienizzanti e dispenser, offriamo qualcosa di utile e con il nostro marchio/messaggio TimeToBeCareful comunichiamo come sia possibile, riprendere le relazioni con gli altri, assistere a un evento in piena sicurezza, rispettando sé stessi e gli altri. E in questi giorni tutta la community on line di Marlù sta giocando con noi su Instagram, con un contest che consente di conquistare 10 posti in prima fila e una piccola sorpresa”.

“Cattolica ha immaginato una settimana di emozioni per questa edizione della Notte Rosa – conclude l’assessore al Turismo Nicoletta Olivieri – con maggiore tempo e più spazi a disposizione per vivere il clima di festa. Così l’evento di riferimento della riviera Romagnola si è reinventato. Al centro di tutto rimane, infatti, il tema della sicurezza e le manifestazioni rispetteranno i protocolli vigenti. Sono numerosissime e diversificate le offerte per i cittadini e gli ospiti che vengono a trovarci”.