MARLÙ GRAN RENO, il nuovo store monomarca dei gioielli per tutti delle sorelle Fabbri 

Condividi l'articolo

Continuano crescita ed espansione Marlù. Nuova apertura bolognese allo Shopville di Casalecchio. Arrivano a quaranta le vetrine esclusivamente Marlù, aperte in tutta Italia.

San Marino, 26 maggio 2022 – Marlù, il marchio del gioiello accessibile, etico, per tutti, creato dalle tre sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri, continua la sua crescita ed espansione. Nuova tappa di questo percorso è l’apertura del nuovissimo store bolognese monomarca, MARLÙ GRAN RENO, inaugurato ieri (25 maggio), all’interno del grande centro commerciale Shopville di Casalecchio di Reno.

Con questa nuova vetrina Marlù raddoppia la sua presenza bolognese, dallo scorso anno è aperto il suo negozio nel centro storico felsineo (Via Indipendenza) e arriva a quota 39 store monomarca diffusi su tutto il territorio italiano, in 12 differenti regioni italiane. A questi si aggiunge quello situato invece nella Repubblica di San Marino e i più di mille punti vendita della penisola, in cui sono presenti corner e spazi dedicati alle collezioni Marlù. Chiavi del successo una forte e riconosciuta immagine aziendale, qualità del prodotto, packaging ed esperienza d’acquisto analoghe a quella dell’alta gioielleria.

Secondo Marlù, infatti, il negozio è e rimane il cuore retail di gioielli, moda, accessori. L’esperienza concreta di scelta e acquisto nel luogo fisico negozio continua ad essere preferita e premiata nelle scelte di clienti e grande pubblico. Un’esperienza però integrata e resa ancora più semplice e veloce da Marlù, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Nello store MARLÙ GRAN RENO è installato e connesso, e a piena disposizione di ogni visitatore, un Touch Desk in grado di presentare tutte le collezioni “storiche” o le nuove linee del marchio delle sorelle Fabbri.La loro caratteristica è, infatti, quella di essere mixabili e componibili tra loro secondo scelte e gusto del cliente. Ognuno di loro compone il suo gioiello unico e personalizzato sui dispositivi elettronici, sfiora il tasto invio e dopo pochi minuti deve solo ritiralo direttamente dal personale dello store.

Marlù, la storia

Marlù, nasce sul Monte Titano nel 2001, dall’intraprendenza creativa delle sorelle Fabbri: Morena (la creativa), Marta (la comunicatrice) e Monica (la donna marketing). Parallelamente ai loro impegni familiari di madri (da qui la loro policy aziendale all’insegna della parità di genere), nel 2001 hanno il coraggio e l’intuizione di fondare un marchio (in un momento in cui il mondo, anche allora, sta entrando in un periodo economicamente incerto e difficile). Sono convinte che la logica del gioiello è mutata: non più status symbol prezioso per i materiali, ma emblema di valori affettivi. Per questo, si collocano sul mercato in una nuova e inesplorata categoria merceologica, sia per la fascia di prezzo, che per la tipologia di prodotto e del materiale utilizzato. Una nuova categoria “Marlù” che si pone al di fuori dei tradizionali settori Bigiotteria e Gioielleria ed apre a un nuovo modo di pensare e creare accessori moda. La grande attenzione di Marlù per i social media e le nuove forme di comunicazione la portano a curare collaborazioni importanti con L’Università di Design di San Marino e l’Ateneo di Bologna. Marlù ha oggi più di 60 dipendenti: ma più delle metà sono donne. Dall’apertura del primo store monomarca avvenuta a Riccione nel 2014, il loro numero è salito ad oggi a 40 e sono già in programma nuove aperture anche nella seconda parte del 2022.