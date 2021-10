Marotta “Brozovic vuole restare, come Lautaro e Barella”

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 19 OTT – “Brozovic? La questione rinnovi non

rappresenta un problema, all’Inter devono rimanere solo i

giocatori che vogliono restare con noi. Brozovic ha manifestato

questa volontà come Lautaro e Barella: tutta la rosa merita un

encomio. Nelle prossime settimane ci confronteremo io e

Ausilio”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter,

Beppe Marotta, intervistato sa Sky prima della sfida di

Champions League contro lo Sheriff Tiraspol.

“Mercato a gennaio se l’Inter va avanti in Champions? Non è

quello che incide, non sposta la nostra strategia: poi gennaio

non offre tante possibilità, dobbiamo consolidare il gruppo che

ha meritato lo scudetto e quest’anno ha iniziato bene il

campionato. Dobbiamo cogliere le opportunità del mercato, ma non

sempre ci sono”, ha concluso Marotta. (ANSA).



