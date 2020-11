Marotta, Eriksen? Se non gioca chiederà cessione

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – “A gennaio, se il giocatore non avrà

preso parte ad alcune partite, sarà il primo a chiedere di

essere trasferito, ma lo dovremo fare senza polemica”. Lo ha

detto l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, rispondendo ad una domanda

sul futuro di Christian Eriksen, prima di Sassuolo-Inter.

“Capita nell’antologia del calcio che ci siano dei giocatori

non funzionali alle linee del sistema di gioco – ha detto ancora

il dirigente nerazzurro a Sky Sport -. A gennaio scorso abbiamo

colto una opportunità di mercato, non dimentichiamoci che lo

abbiamo acquistato per venti milioni ed è un ottimo giocatore.

L’allenatore ha il diritto e dovere, di mettere in campo gli

undici giocatori che danno maggiori risposte e garanzie”.

