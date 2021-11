Marotta, futuro dell’Inter sarà di sicuro con Suning

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 08 NOV – “Il futuro dell’Inter sarà di sicuro

con Suning, ci sarà un modello di sostenibilità direi interna.

L’obiettivo non è dispensare illusioni, ma garantire l’ambizione

del nostro club”. L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ai microfoni

di Radio Anch’io sport rassicura sulla permanenza della

proprietà cinese a Milano e torna sull’idea della Superlega: “è

nata come grande campanello d’allarme di un modello che non

garantiva più sostenibilità e continuità. Questo campanello

d’allarme deve portare a un modello europeo che garantisca il

rischio di impresa sia per i calendari che per la distribuzione

dei compensi. Il calcio europeo è un calcio che rende ed è

giusto che i club vengano presi in considerazione”. (ANSA).



—

