Marotta “Lautaro? Inter vuole legarsi a lungo”

(ANSA) – MILANO, 22 LUG – “Lautaro Martinez? L’operazione

rinnovo a fine stagione tocca diversi giocatori, soprattutto i

più giovani con cui la società vuole legarsi a lungo, tra questi

c’è Lautaro. Lo facciamo con calma, tra noi c’è un rapporto

fiduciario: lui è contento di vestire questa maglia e noi siamo

lusingati di averlo. Al momento opportuno ci troveremo con lui e

con altri giocatori per valutare il futuro”. E’ quanto

dichiarato dall’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ribadendo le

ambizioni per la prossima stagione.

“Il futuro dell’Inter è quello di affrontare la nuova

stagione avendo conseguito la quasi certezza della

partecipazione alla Champions e questo è un motivo di orgoglio –

ha detto Marotta a Sky Sport -. L’asticella il prossimo anno si

alzerà nuovamente perché vogliamo alzare il livello qualitativo

del gruppo e cercare di eliminare il gap che abbiamo ancora”.

Intanto si sta lavorando per Alexis Sanchez. “Abbiamo dei

contatti con lo United per prorogare la sua permanenza anche

dopo il Getafe”, ha spiegato Marotta, prima della partita contro

la Fiorentina, in cui partirà dalla panchina Federico Chiesa,

spesso accostato all’Inter. “E’ un giocatore della Fiorentina –

ha tagliato corto l’ad nerazzurro -, noi non abbiamo

assolutamente approcciato con la Fiorentina. Massimo rispetto

per la società viola e per il ragazzo”. (ANSA).



—

