Martedì mattina pre-Cdm, su tavolo concorrenza e stop ai cibi sintetici

Condividi l'articolo

Si terrà domattina, secondo quanto si apprende, la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno del pre-consiglio oltre al decreto bollette anche il ddl concorrenza, il decreto legislativo per il nuovo Codice degli appalti (che attende l’ok definitivo) ma anche un ddl per lo stop ai cibi sintetici. Nell’odg compare infatti anche un disegno di legge “recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”, oltre ad alcune ratifiche di accordi internazionali.

Dovrebbe tenersi alle 17 una nuova riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno del Cdm, che ancora non è stato ufficialmente convocato, dovrebbe esserci tra le altre cose il nuovo decreto con gli aiuti per le bollette.

Verso 1,1 miliardi per payback sanitario in dl bollette

In arrivo una soluzione per il payback sanitario, per circa 1,1 miliardi di euro: secondo quanto si apprende, il decreto bollette atteso in Consiglio dei ministri dovrebbe contenere anche misure sul payback per i dispositivi medici. La scadenza per le aziende del settore biomedicale per saldare il pregresso (circa 2,2 miliardi) è stata fissata al 30 aprile con il decreto Milleproroghe.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte