Martina Colombari positiva al Covid, molti messaggi sui social

Condividi l'articolo









“Mannaggia…. questo Covid è proprio str…! Beccato! (fatto tampone prima di recarmi su un set). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!!!”. E’ il post con cui Martina Colombari annuncia su Instagram di essere positiva al Coronavirus.

L’ex Miss Italia, che era vaccinata con doppia dose, ha scoperto “l’ospite” facendo il tampone per motivi di lavoro proprio come è successo a Ed Sheeran che ne ha parlato in diretta con Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa di ieri sera.

“Sono qui in isolamento, nelle mia stanzetta con mio marito (Billy Costacurta) che mi porta gentilmente il cibo, il caffè (bussa alla porta con un vassoio) e si prende cura di me, a distanza” spiega la Colombari.

Da Filippa Lagerback ad Alberto Matano, da Caterina Balivo a Marica Pellegrinelli sono molti i messaggi di affetto che le stanno arrivando e la incitano con cuoricini e messaggi di “forza”. Selvaggia Lucarelli sottolinea l’importanza della sua ultima frase “Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!!!” dicendo: “Questo è il messaggio migliore che si possa mandare”. Vari anche i commenti contrariati dei no Vax.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte