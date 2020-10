Martina Rossi,Pg fa ricorso a Cassazione

(ANSA) – FIRENZE, 02 OTT – La procura generale di Firenze,

col sostituto Pg Luciana Singlitico, ha fatto ricorso in

Cassazione contro l’assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca

Vanneschi, assolti in corte di appello per la morte di Martina

Rossi, la studentessa genovese deceduta precipitando dal balcone

della loro camera d’albergo il 3 agosto 2011 durante una vacanza

a Maiorca (Spagna). Per la procura generale nella sentenza di

appello ci sarebbero “indizi non valutati”, “motivazione

contraddittoria”, “valutazione frazionata e priva di logica

degli indizi”, “travisazione di circostanze decisive”, elementi

che depongono a favore del ricorso. I due, residenti a

Castiglion Fibocchi (Arezzo), furono condannati dal tribunale a

6 anni per tentata violenza di gruppo e morte conseguenza di

altro reato. Il tribunale stabilì che Martina cadde mentre

fuggiva da un tentativo di violenza sessuale. Il 10 giugno

scorso il verdetto fu ribaltato in appello. Tra gli elementi

sottovalutati ci sarebbero un video ripreso nella questura

genovese in cui Albertoni e Vanneschi esultano perché l’autopsia

non aveva trovato segni di violenza. (ANSA).



—

