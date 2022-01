Martone a Hollywood con il suo Scarpetta

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 30 GEN – ‘Qui rido io’ il film di Mario

Martone, con Toni Servillo nei panni del commediografo

napoletano Eduardo Scarpetta, chiuderà venerdì 25 marzo la

17esima edizione di “Los Angeles – Film, Fashion and Art

Festival” al TCL Chinese Theater di Hollywood. La tradizionale kermesse dedicata alle eccellenze del cinema italiano alla

vigilia della notte degli Oscar, presieduta quest’anno

dall’attore Robert Davi, è promossa col sostegno del Ministero

della Cultura ed Intesa Sanpaolo.

“È un grande onore avere la possibilità di mostrare in

anteprima USA ancora una volta un film del Maestro Martone

talento eclettico della cultura italiana, apprezzato ovunque”

dichiara Tony Renis, chairperson onorario della manifestazione

realizzata con Rs Productions e Fenix Entertainment col

patrocinio del Consolato Generale e l’Istituto Italiano di

Cultura di Los Angeles. Occasione di lancio per il nostro cinema

Oltreoceano il festival si svolgerà sia fisicamente che sulle

piattaforme my movies.it ed eventive.org dopo la selezione di

tante opere di matrice italiana realizzate sia da artisti della

Penisola che da autori ovunque nel mondo, selezionate tramite

Filmfreeway.com.

La settimana di grande cinema italiano in California si

chiuderà quindi, come si era aperta, nel segno di Napoli e

dell’arte teatrale: film inaugurale è infatti, anche in questo

caso in anteprima Usa, “I fratelli De Filippo’, tributo di

Sergio Rubini a Eduardo, Peppino e Titina (che di Scarpetta

furono figli naturali), opera realizzata per la Rai dalla Pepito

con RS Produzioni.

Tra i premiati di quest’anno, l’attore e regista Rubini e il

celebre autore della fotografia Dante Spinotti che riceveranno

il riconoscimento “L.A. Italia Excellence Award” domenica 20

marzo all’Hollywood Chinese Theater.

Nel programma l’omaggio per il centenario della nascita di

Vittorio Gassman con una retrospettiva di 8 film. Ad affiancare

Renis e Davi nel board di “LA, Italia 2022” anche i premi Oscar

Bobby Moresco, Nick Vallenlonga, Dante Ferretti e Francesca Lo

Schiavo, i produttori Mark e Dorothy Canton, Pietro Peligra e

Riccardo dì Pasquale, l’ex presidente di Ampas Cheryl Boone

Isaacs, Marina Cicogna e Franco Nero. (ANSA).



