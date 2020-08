Masal Pas Bagdadi, favola per nonni e nipoti in era covid

(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Una storia che nasce durante le

settimane in cui tutti siamo stati costretti a restare a casa,

con i bambini lontani dai nonni, dalla scuola, dagli amici. La

difficoltà dei bambini e dei nonni durante l’isolamento

provocato dal coronavirus. Questo il tema di “Jona, il piccione

viaggiatore” di Masal Pas Bagdadi, psicoterapeuta e scrittrice

una una fiaba – con vocaboli adatti alla comprensione dei più

piccini – narrata in un video dall’attrice Elettra Mallaby. “Ho scritto questo racconto pensando inizialmente ai miei

nipoti e alle difficoltà che stavano affrontando. Desideravo –

racconta Masal – fare loro un regalo speciale che potesse essere

di compagnia, ma poi mi sono resa conto che tutti i bambini

erano nella stessa situazione e ho deciso di mettere la favola

in rete per alleviare le loro ansie e aiutare i genitori a

sostenerli”. “La realizzazione del video è tutta casalinga

-spiega l’autrice – i bambini avevano bisogno di storie e gli

adulti di un aiuto per elaborare i disagi e le angosce provocate

dal mostro coronavirus”.

“In poco tempo con l’aiuto di Elettra Mallaby che ha accettato

di leggere il testo, di Elias Bassous che ha curato il montaggio

e di Lucia Trotta che mi ha spinto a realizzarlo, è nato il

video di Jona il piccione viaggiatore. E mentre scrivo queste

righe è gia in volo sulla rete e nessuno lo fermerà, nemmeno il

Coronavirus”. Il video sarà nei prossimi giorni disponibili sul

sito della scrittrice e psicoterapeuta www.masalpasbagdadi.com e

sulla sua pagina pubblica Facebook.

Masal Pas Bagdadi, scrittrice e psicoterapeuta di bambini,

adolescenti e adulti è autrice di libri psicopedagogici e di

romanzi autobiografici come “A piedi scalzi nel kibbutz”, “Mamma

Miriam”, “Ho fatto un sogno”, “Il tempo della solitudine”

(ANSA).



